Es sollten sonnige Tage in Hamburg werden, Kiez-Tour und Promi-Essen inklusive, doch der Ausflug von Popsänger Marc Terenzi und seiner Verlobten Verena Kerth endete auf einer Polizeiwache. Terenzi wurde nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Luxus-Hotel festgenommen, Kerth floh, ohne die Rechnung zu bezahlen. Jetzt meldet sich die 42-Jährige zurück – die überraschende Wende.

Am Mittwochmorgen strahlt die Sonne auf das „The George“ an der Langen Reihe in St. Georg. Hotelgäste sitzen draußen auf der Terrasse, genießen das gute Wetter bei einer Tasse Kaffee. Dass einen Tag vorher in dem Hotel der Streit zweier Trash-TV-Kandidaten eskaliert ist, ist nicht zu erahnen.

Promi-Tour vor der Prügel-Eskalation: Austernessen mit Claudia Obert

Aber von vorn: Popsänger Marc Terenzi und Moderatorin Verena Kerth, die durch ihre Beziehung mit Oliver Kahn bekannt wurde, verbrachten am Sonntag und Montag gemeinsam mit Promi-Freunden gemütliche Stunden. Mit Reality-TV-Kollegin Claudia Obert, ihrem 36 Jahre jüngeren Lover Max, Kiezgröße Kalle Schwensen und Szene-DJ „Steve Es“ tranken sie im edlen „Fischereihafen Restaurant“ Wein und aßen Austern und Schnitzel.

Danach ging es in die Kult-Kneipe „Zur Ritze“. Später kam Kerstin Lasogga, die Mutter von Schalke-Stürmer Pierre-Michel Lasogga, dazu. Claudia Obert war wohl nicht mehr mit dabei. Es gab Schnaps in großen Mengen.

Tatort „The George“: ein Promi-Hotel an der Außenalster

Kerth und Terenzi haben ein Zimmer im Designer-Hotel „The George“ gebucht. Die Luxusunterkunft mit Dachterrasse und Außenalster-Blick ist bei Promis beliebt. Zum fünfjährigen Bestehen des „George“ kamen unter anderem Moderatorin Dagmar Berghoff, Komponist und Sänger Marc Anthony sowie Moderator Alexander Bommes.

12.04 Uhr am Dienstagmittag. Aus einem Hotelzimmer sind Gepolter und Schreie zu hören. Hotelgäste rufen die Polizei. Die Beamten treffen im Zimmer auf Terenzi und Kerth. Die beiden sind leicht verletzt, haben sich offensichtlich gegenseitig geschlagen.

Kerth lief aus dem Hotel – ohne das Zimmer zu bezahlen! Zuerst wurde nach ihr gesucht, sie meldete sich allerdings kurze Zeit später bei einer Polizeiwache. Gegen sie wird wegen Betruges und Körperverletzung ermittelt.

Samt seinem Koffer wurde Terenzi zum Polizeikommissariat 16 in der Lerchenstraße (St. Pauli) gebracht. Dort musste er pusten – Ergebnis: 2,2 Promille. Auch gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Am Dienstagabend holte ihn Bem-Ho T. aus der Wache ab, eine stadtbekannte Rotlichgröße mit krimineller Vergangenheit.

Sänger und Trash-TV-Kandidat Marc Terenzi, als er aus dem Polizeikommisariat kommt: Er soll kurz zuvor 2,2 Promille gepustet haben. Marius Roer Sänger und Trash-TV-Kandidat Marc Terenzi, als er aus dem Polizeikommisariat kommt: Er soll kurz zuvor 2,2 Promille gepustet haben.

Terenzi und Kerth – die beiden führen seit rund einem Jahr eine offensichtlich toxische Beziehung. Immer wieder gab es handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Trash-TV-Promis. Und immer wieder sagten sie: „Bei uns ist alles in Ordnung!“

So auch dieses Mal: Noch in der Nacht zu Mittwoch postet Verena Kerth auf Instagram – und neben ihr sitzt Marc Terenzi! Sie scheinen sich wieder vertragen zu haben. Wie echt diese Liebe ist, wissen die beiden wohl nur selber.