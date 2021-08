Dichter Rauch aus Fast-Food-Kette: Feuer im Hamburger Bahnhof – Gleise gesperrt

St. Pauli/Neustadt –

Am Sonntagabend hat es ein Feuer im Hamburger Bahnhof Dammtor gegeben. Passanten meldeten eine starke Rauchentwicklung im Gebäude. Mehrere Gleise wurden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen eines Reporters vor Ort wählten mehrere Anrufer gegen 19.50 Uhr den Notruf. Kurz darauf trafen mehrere Streifenwagen und die Rettungskräfte der Feuerwehr ein und suchten im Inneren des Bahnhofsgebäudes nach der Brandursache.

Einsatz in Hamburg: Feuer und Rauchentwicklung im Bahnhof Dammtor

Nach Angaben des Polizei-Lagedienstes stellten sie dabei fest, dass in einer Herrentoilette, die sich in einem Umkleideraum für Personal unterhalb der Gleise befindet, ein Feuer ausgebrochen war. Demnach gingen nach ersten Einschätzungen mehrere Teile einer Elektroverteilung in Flammen auf. Durch die Rauchentwicklung wurden laut Polizei auch die angrenzenden Räumlichkeiten beschädigt – Personen waren aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Offenbar handelt es sich dabei um den Raum einer Fast-Food-Kette. Nach der Sichtung des Brandherdes konnten die Retter den Brand glücklicherweise schnell in den Griff bekommen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer neben einer Bahnstrecke in Hamburg

Während der Löscharbeiten wurden mehrere Gleise oberhalb des Raums durch die Bundespolizei gesperrt. Nach Angaben des Polizei-Lagedienstes war der Einsatz der Feuerwehrkräfte gegen 22 Uhr beendet. (maw)