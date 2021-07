Dichter Qualm aus dem Keller: Brand in Hamburger Wohnhaus – Bewohner verletzt

Wilstorf –

Bei einem Brand in Wilstorf ist an Karfreitag ein Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr alarmierte einen Rettungswagen hinzu, um den Verletzten zu versorgen.

Der Brand brach gegen 8.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße Reeseberg aus. Laut MOPO-Informationen hatten die Bewohner den Notruf gewählt, weil dichter Qualm aus dem Keller des Hauses drang. Nach wenigen Minuten waren die Retter am Einsatzort.

Hamburg: Bewohner bei Kellerbrand verletzt

Den Brand hatten die Feuerwehrmänner rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand Sachschaden. Wie die Polizei bestätigte, erlitt ein Bewohner eine Rauchvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.