Deutlich zu schnell: A25: VW Golf kracht beidseitig gegen Planken – Vollsperrung

Schwerer Unfall in Hamburg: Laut Polizei hat ein 25 Jahre alter VW Golf-Fahrer am späten Samstagabend auf der A25 in Richtung Süden die Kontrolle verloren, ist mit seinem Auto beidseitig gegen Leitplanken geschleudert und letztlich quer zur Fahrtrichtung stehen geblieben. Verdacht: Drogeneinfluss.

Daher musste der 25-Jährige, der sich bei der Unfallfahrt nur leicht verletzte hatte und nicht ins Krankenhaus musste, auch mit zur Wache. Dort wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Sein Auto, rundherum stark beschädigt, reif für die Schrottpresse, wurde abgeschleppt.

„Über 500 Meter lagen Trümmerteile verteilt“, teilte ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage am Sonntagmorgen mit. Ein Laster sei über ein abgefallenes Autoteil des Golfs gefahren und hätte so Schaden an einem vorderen Brummi-Reifen erlitten. „Er selbst blieb aber unverletzt“.

Nach ersten Ermittlungen geht die Hamburger Polizei davon aus, dass der 25-Jährige deutlich zu schnell mit seinem VW über die A25 in Richtung Süden gefahren war. Auf dem Zubringer zur A1, einer Linkskurve, muss er dann die Kontrolle verloren haben. „Mehr als 30 Meter Leitplanke wurden beschädigt“, so der Polizeisprecher weiter, „auch Betriebsstoffe liefen aus.“

Die A25 in südlicher Richtung war zwischen 23 und 1 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Moorfleet umgeleitet. Ein größerer Stau blieb aufgrund der nächtlichen Uhrzeit aber aus.