Demos in Hamburg: Festnahme bei Corona-Protest in Bergedorf

Ein gutes halbes Dutzend Demonstrationen haben am Samstag in Hamburg mehrere Hundert Menschen auf die Straßen gelockt. Die Proteste blieben größtenteils friedlich. Bei einer Versammlung in Bergedorf gab es aber eine Festnahme.

Dort hatte es Ärger zwischen einem Teilnehmer einer Demo gegen Corona-Maßnahmen und einem Gegen-Demonstranten gegeben, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Der Mann wurde nach einer Rangelei von Polizisten zu Boden gebracht und festgenommen.

Festnahme bei Corona-Demo in Hamburg-Bergedorf

Ansonten war die Lage „friedlich und entspannt“, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. Außer Verkehrsbehinderungen gab es keine Vorkommnisse. Bei den Demonstrationen ging es um verschiedene Anliegen – Corona, aber auch Protest gegen Rechts und die Politik Chinas waren Themen der angemeldeten Versammlungen. Einige Kundgebungen gab es in Bergedorf, außerdem in Harburg, am Jungfernstieg in der Innenstadt und auf dem Altonaer Fischmarkt. (dpa/mp)