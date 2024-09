Demo in der City gegen Israels Luftangriffe im Libanon

Mehrere Hundert Menschen haben am Abend in der Innenstadt gegen die Luftangriffe Israels auf Stellungen der radikalislamischen Hisbollah demonstriert.

Unter dem Motto „Libanon under attack“ sind am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Luftangriffe Israels auf Stellungen der aus dem Iran finanzierten Terrororganisation Hisbollah zu demonstrieren. Laut Lagedienst der Polizei nahmen etwa 300 Menschen teil, es blieb friedlich. Gegen 20 Uhr wurde der Demozug am Ballindamm beendet.

Bei den Angriffen, gegen die demonstriert wurde, kamen laut Angaben aus dem Libanon mehrere Hundert Menschen ums Leben. Israel spricht von gezielten Schlägen unter anderem gegen die Kommando-Ebene der Hisbollah. Parallel gehen die Raketenangriffe aus dem Libanon auf den Norden Israels weiter. International wird eine weitere Eskalation des Konflikts befürchtet. (mp)