Senior in Hamburg vermisst – er blieb an einer Bushaltestelle zurück

Wer hat Momir P. gesehen? Der 72-Jährige wird seit Sonntag vermisst. Die Polizei hat ein Foto des Seniors veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Sonntagnachmittag war der Mann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in Altona unterwegs. Doch statt wie vereinbart mit dem Bus zurück nach Barmbek zu fahren, blieb er an der Haltestelle Max-Brauer-Allee stehen. Später konnte er bei Telefonaten mit Familienmitgliedern seinen Aufenthaltsort nicht benennen, vermutlich aufgrund seiner Orientierungslosigkeit. Seit Sonntagabend gibt es keinen Kontakt mehr zu ihm.

In Hamburg vermisst: Wer hat Momir P. gesehen?

Bisherige Suchmaßnahmen, einschließlich des Einsatzes eines Personenspürhunds, waren nicht erfolgreich. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach Momir P.

Der vermisste Mann leidet an Demenz und wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank, circa 1,70 Meter groß und der deutschen Sprache nur bedingt mächtig. Er hat weißes, lichtes Haar und trug zuletzt eine dunkelblaue Jacke, einen braunen Schal, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Not-OP: Polizei sucht Zeugen nach Schlägereien in Neugraben-Fischbek

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors geben können, werden gebeten, sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollte der Vermisste gesehen werden, kann auch direkt der polizeiliche Notruf unter 110 verständigt werden. (mp)