Hamburger Seniorin vermisst: Wer hat Barbara D. aus Rahlstedt gesehen?

Die Hamburger Polizei sucht nach der 75 Jahre alten Barbara D. aus Rahlstedt: Die Frau wird seit Freitag vermisst. Die Kripo ermittelt.

Sie habe ihre Pflegeeinrichtung an der Straße Am Ohlendorffturm am Freitagabend um kurz nach 19 Uhr verlassen, so eine Polizeisprecherin. Wohin sie gegangen ist, sei nicht klar, aber: „Sie ist dement und orientierungslos.“

So wird die Frau beschrieben

Da bisherige Suchmaßnahmen noch keinen Erfolg hatten, suchen die Beamten nun öffentlich nach der 75-Jährigen. Sie soll zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß sein, eine korpulentere Statur und grau-schwarze Haare haben. Zur Zeit ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Sweatjacke mit hellen Punkten, eine schwarze Hose und rosa-rote Mesh-Turnschuhe.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise an Tel. 428 65 6789. Die Polizeisprecherin: „Wer Frau D. sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden!“ (dg)