Dealer in U-Haft: Seine Rolex und seinen AMG-Mercedes hat jetzt die Polizei

Beamte des Drogendezernats haben am vergangenen Freitag einen Durchsuchungsbeschluss in Wandsbek vollstreckt. Vorausgegangen waren Ermittlungen gegen einen Mann, der mit Drogen gedealt haben soll. Er kam in U-Haft. Dabei wurden neben Drogen und Geld auch eine Rolex-Uhr und ein AMG Mercedes sichergestellt.

Im Zuge von Ermittlungen im Drogen-Milieu kamen die Fahnder auf die Spur eines 38-Jährigen, der in mindestens zehn Fällen im größeren Stil mit Drogen gehandelt haben soll, unter anderem mit sechs Kilogramm Marihuana und mehr als 35 Kilogramm Kokain.

Wertgegenstände für rund 100.000 Euro eingezogen

Dazu vollstreckten die Beamten am Freitag an der Kattunbleiche einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 38-Jährigen. Neben zwei Mobiltelefonen und einer Ampulle Testosteron stellten die Polizisten mehr als 3000 Euro mutmaßliches Dealgeld, eine Rolex-Uhr und einen AMG Mercedes sicher. Der Mann kam in U-Haft.