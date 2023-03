Ein lauter Knall. Mauerteile, die auf die Straße regnen und ein Werkstattauto fast begraben. Eine Fassade, die akkurat weggeknickt ist und einen hindernisfreien Einblick in das Innenleben der Wohnungen des Hauses an der Winterstraße in Ottensen preisgibt. Die Explosion im Dezember des vergangenen Jahres sorgte für einen Riesenschaden, viel Aufsehen und glücklicherweise wenig Verletzte – aber sie wirft auch neun Monate später weiterhin Fragen auf.

Ein lauter Knall. Mauerteile, die auf die Straße regnen und ein Werkstattauto fast begraben. Eine Fassade, die akkurat weggeknickt ist und einen hindernisfreien Einblick in das Innenleben der Wohnungen des Hauses an der Winterstraße in Ottensen preisgibt. Die Explosion im Dezember des vergangenen Jahres sorgte für einen Riesenschaden, viel Aufsehen und glücklicherweise wenig Verletzte – aber sie wirft auch neun Monate später weiterhin Fragen auf.

Die zentralen Fragen, die sich Außenstehende stellen: Was ist hier passiert? Und wie geht es in dem Haus weiter?

Seit Monaten ist der Zugang des Mehrfamilienhauses zwischen den Hausnummern 11 und 13 verschlossen, ein Bauzaun und ein zusammengezimmertes Holzkonstrukt bedecken die Fassade. Stahlträger und Stützen halten das Treppenhaus zusammen, bewahren das Gebäude vor dem kompletten Einsturz.

Hamburg: Das Rätsel um das explodierte Haus in Ottensen

Ein 22-Jähriger, der in dem Wohnhaus lebte und der Sohn des Eigentümers sein soll, war bei der Explosion schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt Brandverletzungen. Ein Passant wurde von Trümmern getroffen.

Die Ursache für die Explosion wurde in den Tagen darauf im Keller vermutet. Brandermittler konnten erst spät in das Wohnhaus, da ein Statiker das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft hatte. Auch mit Drohnen wurde das Haus abgeflogen. Ob sich Gas im Kellerbereich entzündet hat? Eine Theorie. Die Staatsanwaltschaft, bei der der Fall momentan liegt, hält sich aber bedeckt. Eine Sprecherin: „Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte kann ich derzeit nicht erteilen.“

Ein am Haus geparktes Fahrzeug wurde durch die Explosion stark beschädigt. / Florian Quandt Ein am Haus geparktes Fahrzeug wurde durch die Explosion stark beschädigt.

Nach MOPO-Informationen liegt das maßgebliche Gutachten zur Explosionsauslösung schon vor. Aber: Noch wollen zahlreiche beteiligte Versicherungen in die Akte schauen und diese durchgehen. Vermutlich geht es dabei vorrangig um die Schadensregulierung. Außerdem erwartet die Staatsanwaltschaft noch eine Stellungnahme der Verteidigung.

Doch wer ist der Beschuldigte? „Auch dazu kann ich im Moment keine Angaben machen“, so die Sprecherin weiter. Wie die MOPO erfuhr, werden aber Ermittlungen geführt wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Auch daher wird es umfangreichen Redebedarf einzelner Versicherungen in dem Fall geben.

Nach Explosion in Hamburg: „Da drüben passiert nicht viel“

Während im besagten Wohnhaus Stille herrscht, geht es drumherum seit der Explosion ganz normal weiter. Auch im Nachbarhaus, das wegen entstandener Risse kurzzeitig evakuiert werden musste.

„Niemand weiß, was da passiert ist“, so eine Bewohnerin. Links vom Eingang des explodierten Hauses liegt eine Kita. Ein Erzieher: „Bei uns ging alles regulär weiter.“ Ob er von Entwicklungen nebenan etwas mitbekommen habe? „Nein, da passiert nicht viel.“