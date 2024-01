Polizei sperrt Straße: Das Nerv-Schlagloch im Hamburger Norden

Erst der Dauerfrost, dann das Tauwetter: Die wechselnde Wetterlage begünstigt, dass sich Hamburgs Straßen hier und da in Kraterlandschaften verwandeln. Am Sonntag sorgte ein Schlagloch in Winterhude für Ärger.

Ein Leser meldete sich bei der MOPO und schilderte den Fall. Er war am Mittag auf der Barmbeker Straße unterwegs, als er an der Ecke zum Borgweg durch ein Schlagloch fuhr – und anschließend mit seinem Auto liegen blieb. Das Loch sei schwierig zu sehen gewesen, er habe nicht mehr ausweichen können.

Hamburg: Schlagloch sorgt für Ärger am Borgweg

Anderthalb Stunden habe es dann auch noch gedauert, bis der ADAC zu Hilfe kam. Mindestens ein weiterer Fahrer habe sein Schicksal geteilt und sei ebenfalls wegen des Schlaglochs liegengeblieben.

Die Polizei sperrte die Abzweigung zum Borgweg vorsorglich ab. Gegen 14.40 Uhr kümmerte sich Hamburg Wasser um das Schlagloch und deckte es mit Kaltasphalt ab, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Eine halbe Stunde später wurde die Sperrung wieder aufgehoben. (fbo)