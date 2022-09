Dank „EncroChat“: Erneut mutmaßliche Dealer verhaftet

Wieder hat die Hamburger Polizei dank Auswertungen des überwiegend für kriminelle Zwecke genutzten Kryptodienstes „Encrochat“ mutmaßliche Dealer festgenommen: Am Donnerstag schlugen Beamte in Billstedt, Langenhorn und Wandsbek zu.

Die zwei 30 und 31 Jahre alten Männer sollen vor allem im Frühling und Sommer 2020 mit Marihuana und Kokain gehandelt haben, insgesamt im dreistelligen Kilo-Bereich. „Der Jüngere soll zudem versucht haben, weitere 200 Kilogramm Marihuana aus Spanien einzuführen“, so ein Polizeisprecher.

EncroChat: Polizei Hamburg verhaftet erneut mutmaßliche Dealer

In den drei Stadtteilen wurden Wohnadressen der Männer durchsucht. Dabei wurden verschiedene Beweismittel, geringe Mengen Ecstasy und 1550 Euro in bar gefunden. Die Männer wurden nach einem Termin vor Gericht in Barmbek verhaftet.

Das Duo sitzt nun in U-Haft. Die Ermittlungen des LKA 6, zuständig für organisierte Kriminalität, dauern an. (dg)