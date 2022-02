Beamte der Hamburger Landesbereitschaftspolizei haben am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der ein Fahrrad an der Langen Reihe (St. Georg) gestohlen haben soll. Er wurde beobachtet.

Eine Zeugin sah ihn laut Polizei dabei, wie er sich „auffällig am Schloss eines Fahrrads zu schaffen machte“. Er soll danach in Richtung Innenstadt gefahren sein. Zuvor hatte die Frau aber bereits die Polizei über den Fall informiert.

Hamburg: Polizei nimmt Fahrraddieb fest

„Sie gab eine gute Personenbeschreibung ab“, teilte eine Sprecherin mit. So lokalisierten die Beamten den Mann in Tatortnähe und nahmen ihn fest. „Das Fahrrad wurde sichergestellt.“ Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in U-Haft. Die Arbeiten in dem Fall dauern an. (dg)