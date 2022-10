Dach von Hamburger Wohnhaus in Flammen – Gaffer filmt alles mit Drohne

Dichter Rauch in Hamburgs Osten: In Horn ist am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen geraten. Eine Person wurde leicht verletzt, außerdem erregte eine Drohne über dem Haus das Interesse der Polizei.

Das Feuer brach nach Polizei-Angaben um etwa 18.20 Uhr im Helma-Steinbach-Weg aus. Augenzeugen berichten, dass es zuvor einen lauten Knall gegeben habe, offenbar von einer Explosion. Die genaue Ursache des Brandes war laut Polizei jedoch noch nicht eindeutig geklärt.

Hamburg-Horn: Schwarze Rauchwolke deutlich erkennbar

Sicher ist: Das Feuer brach auf dem unbewohnten Dachboden aus und kurze Zeit später stand der gesamte Dachstuhl des Wohnhauses in Flammen. Die schwarze Rauchwolke war auch aus weiter Entfernung noch deutlich erkennbar.

Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, am Abend dauerten die Nachlöscharbeiten aber noch an. Die obersten Wohnungen sind nach Angaben der Polizei vorerst unbewohnbar.

Gaffer filmt Brand und Löscharbeiten mit Drohne

Die Einsatzkräfte vor Ort wurden zudem auf eine Drohne aufmerksam, die über dem Haus flog. „Da war offenbar jemand besonders neugierig und machte Aufnahmen vom Geschehen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Drohne wurde beschlagnahmt und vom Besitzer die Personalien aufgenommen. (tdo)

Das könnte Sie auch interessieren: Hausboot hat Schlagseite: Beliebtes Restaurant gerät auf der Elbe in Seenot