Crashrettung nötig: Smartfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf dem Friedrich-Ebert-Damm (Farmsen-Berne) ist am Dienstagabend gegen 22.28 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und verlor in der Nähe vom Einkaufstreffpunkt Farmsen die Kontrolle über sein Auto. Der Smart überschlug sich mehrfach, kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Hamburg: Auto überschlug sich – Crashrettung nötig

Rettungskräfte vor Ort entschieden sich, eine Sofortrettung durchzuführen, auch Crashrettung genannt. Hier versuchen die Retter, das Opfer schnellstmöglich zu befreien, um Leben zu retten, auch wenn bei der Rettung vielleicht weitere Verletzungen riskiert werden müssen. Die Einsatzkräfte kippten den Smart von Hand auf die Räder und befreiten den Fahrer.

Der 37-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei unverändert kritisch, so die Polizei am Mittwochmorgen zur MOPO.

Der zweite Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Angaben zufolge gibt es einen Hinweis auf ein illegales Autorennen, bei dem der Leichtverletzte aber nicht beteiligt war. Dies werde derzeit noch geprüft. (roeer/sd/dpa)