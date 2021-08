Blaulichtunfall in Hamburg: Bei einem Crash mit einen Funkstreifenwagen der Polizei, wurde am Samstagmorgen in Hohenfelde eine Motorroller-Fahrerin verletzt. Das Polizeiauto war bei Rot gefahren und hatte der Frau die Vorfahrt genommen. Das Unfallopfer kam schwer verletzt in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall um 8.05 Uhr an der Einmündung Sechslingspforte Ecke Barcastraße. Hier war das Polizeiauto mit dem Funkfrufnamen „Peter 15/3“ auf dem Weg zu einem Einsatz in die Lübecker Straße und fuhr bei Rot über eine Ampel.

Blaulichtunfall in Hamburg: Roller-Fahrerin schwer verletzt

Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einer Frau (51) auf einem Motorroller, die bei Grün gefahren war. Die 51-Jährige wurde bei dem Crash verletzt und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Der Beamte (24) am Steuer des Streifenwagens sowie sein Kollege blieben unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.