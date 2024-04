„Sehr schnell“: Frontalcrash in der 30er-Zone – zwei Verletzte

Schwerer Unfall in Neuenfelde: In einer 30er-Zone sind zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge geriet vermutlich der schwarze Toyota kurz vor einem Zebrastreifen in den Gegenverkehr. Mindestens eines der Fahrzeuge muss mit „sehr schnellem Tempo“ unterwegs gewesen sein, sagte ein Sprecher.

Hoher Sachschaden nach Unfall in Neuenfelde

Dafür spricht auch das Bild, was sich an der Unfallstelle zeichnete: An beiden Wagen entstand hoher Schaden, der Toyota verlor einen Vorderrad, Airbags lösten aus. Trümmerteile lagen verteilt auf dem Asphalt, Betriebsstoffe liefen aus.

Während der Rettungsdienst beide Fahrer versorgte und anschließend ins Krankenhaus brachte, sperrte die Polizei die Straße in beide Richtungen. Die Beamten versuchen nun, die genauen Umstände zu rekonstruieren. (dg)