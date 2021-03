Crash auf Hamburger Autobahn: Lkw fährt auf – Fahrer verletzt

Moorfleet -

Bei einem Unfall auf der A1 in Höhe Moorfleet ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Führerhaus befreien.

Es ist 6.15 Uhr. Auf der A1 in Richtung Süden herrscht wie jeden Morgen dichter Verkehr. Immer wieder müssen die Fahrzeuge abbremsten. So auch ein mit einem Container beladener Lkw. Der darauffolgende Trucker erkennt dies zu spät und kracht in das Heck des Lkw.



Unfall auf A1 – kilometerlanger Stau

Der Aufprall ist so stark, dass der Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wird. Wenig später sind Feuerwehr und ein Notarzt am Einsatzort. Während die Retter den Trucker befreien, sperren Polizisten die Autobahn.

Nachdem das Unfallopfer befreit und vom Rettungsdienst versorgt wurde, kam es in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Durch den Unfall kam es zu kilometerlangen Rückstau.