Crash an Einkaufszentrum: VW rammt Bus – weil er ausweichen musste

Unfall am Dienstagabend in Osdorf: Am Elbe-Einkaufszentrum hat ein Autofahrer beim Verlassen des Geländes ein Fahrzeug übersehen. Dessen Fahrer wich aus – und stieß mit einem Bus zusammen.

Die Polizei wurde um 19.50 Uhr alarmiert und zur Julius-Brecht-Straße gerufen, hier befindet sich das Elbe-Einkaufszentrum. Ein VW war in einen Linienbus gefahren. Grund laut Polizei: der VW-Fahrer habe ausweichen müssen, weil ein vom Shopping-Center kommendes Fahrzeug ihn beim Ausfahren übersehen hatte. Beim Ausweichen rammte der VW den Bus.

Drei Verletzte bei Unfall in Osdorf

Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Straße am Einkaufszentrum wurde für 30 Minuten gesperrt, seit 20.20 Uhr ist sie wieder frei. (paul)