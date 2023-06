Seit Tagen schlägt der Sicherheitsdienst am Terminal Altenwerder immer wieder Alarm: Männer schleichen auf dem Hafengelände herum und brechen Container auf. Einiges deutet darauf hin, dass sie nach Drogen suchen. Das Problem: Die Verdächtigen – mittlerweile wurden fast zwei Dutzend Personen festgenommen – schweigen. Ein genauerer Blick auf ihre Herkunft verrät auch, warum. Alles andere könnte für sie verheerende Konsequenzen haben.

Der erste Alarm wurde in der Nacht zum 11. Juni ausgelöst. Bis Mittwochmorgen zählte die Polizei insgesamt fünf Taten: Jedes Mal trafen sie auf Männer, die verbotenerweise das Hafen-Gelände betraten und dabei mehrere Container aufbrachen. Insgesamt wurden 20 Männer festgenommen, sieben allein am Dienstagnachmittag.

Doch die Beamten mussten die Verdächtigen alle wieder laufen lassen. Der Grund: Ihnen konnte bisher nur Einbruch bzw. Hausfriedensbruch zur Last gelegt werden. Für derartige Delikte fehlt es oft an der rechtlichen Grundlage, Beschuldigte länger festzuhalten.

Nach MOPO-Informationen kommen alle Verdächtigen gar nicht aus Hamburg, sondern aus den Niederlanden. Dort ist das Drogengeschäft, vor allem der Verkauf von Kokain, mindestens genauso am Florieren wie in der Hansestadt: Südamerikanische Kartelle kontrollieren Schmuggel und Verkauf, nehmen Millionen ein und untermauern ihre Macht mit kompromissloser Brutalität. Politiker, Staatsanwälte und Journalisten werden bedroht, teilweise sogar ermordet. Auf den Straßen werden Drogenkriege unerbittlich mit bleihaltiger Härte geführt.

83, Millionen Container kamen im vergangenen Jahr in Hamburg an. Immer wieder werden in ihnen auch Drogen gefunden. dpa