Chlorgasalarm in Hamburger Schwimmbad – mehrere Kinder verletzt

Im Midsommerland-Schwimmbad in Wilstorf ist es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Mehrere Kinder und Erwachsene klagten über plötzliche Reizungen der Atemwege. Mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte rückten an.

Laut dem Lagedienst der Feuerwehr ging gegen 19.40 Uhr ein Notruf aus dem Schwimmbad am Gotthelfweg ein. Ein Mitarbeiter meldete, dass mehrere Personen, darunter viele Kinder, über Atemwegsreizungen klagten. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass giftiges Chlorgas freigesetzt worden war, wurde Großalarm ausgelöst.

Alarm im Schwimmbad in Wilstorf – 15 Verletzte

Mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Löschzug rückten an. Die Retter versorgten zunächst 15 betroffene Personen. Zwei Erwachsene und sieben Kinder kamen vorsorglich in eine Klinik. Vorgenommene Messungen auch auf möglicherweise versprühtes Reizgas verliefen negativ.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ließ die Badeanstalt bis zur endgültigen Klärung der Ursache schließen.