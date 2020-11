Chef der Elbchaussee-Bande: Spezialeinheit stürmt Haus von früherem Millionendieb

Lurup -

Spektakulärer Einsatz in Lurup: Spezialeinsatzkräfte der Beweissicherung- und Festnahmeeinheit (BFE) haben am Mittwochmorgen gemeinsam mit dem LKA das Haus eines ehemaligen Millionenräubers durchsucht.



Nach Angaben der Polizei stürmten die vermummte und gepanzerte BFE-Einsatzkräfte gegen sechs Uhr die Erdgeschosswohnung im Vorhornweg. Vorausgegangen waren Ermittlungen des LKA 111. Es habe Hinweise gegeben, dass der Bewohner eine Schusswaffe besitzt.



Nachdem das BFE den Zugang gesichert hatte, durchsuchten die Ermittler unter anderem mit Hilfe eines Sprengstoffhundes die Wohnung. Gefunden wurde dabei laut Pressesprecherin Nina Kaluza lediglich eine sehr geringe Menge Betäubungsmittel.



Spektakulärer Einsatz in Lurup: Verdächtiger war früher Banden-Boss

Bei dem Verdächtigen, der gleichzeitig der Bewohner der heute durchsuchten Räume ist, soll es sich um den mittlerweile 54-jährigen Charles R. handeln. Er war 2002 wegen schweren Raubes und Erpressung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.



R. war unter anderem Chef der Elbchaussee-Bande, die 1995 bei Einbrüchen in Villen der Elbvororte Millionen erbeutete. Im September 2000 überfiel er außerdem während eines Hafturlaubs eine Rentnerin in Hamburg. (mp)