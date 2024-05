Chaos in der Nacht: Mann schrottet PS-Boliden – Suff-Fahrer lässt Verletzten zurück

Zwei schwere Unfälle haben sich in der Nacht zu Sonntag kurz nacheinander in Billstedt ereignet. Dabei gab es einen Verletzten und einen zu Schrott gefahrenen teuren BMW. In beiden Fällen flüchteten die Fahrer. Einer ließ sogar seinen verletzten Beifahrer zurück.

Laut Polizei habe der Fahrer eines 510 PS starken BMW M4 in der Nacht zu Sonntag gegen 1.35 Uhr auf der Horner Landstraße die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. In Höhe der Washingtonallee geriet der BMW über alle vier Fahrspuren ins Schleudern und krachte dann gegen eine Hauswand.

Alle drei Insassen seien laut Polizei geflüchtet. Dem Schadensbild nach zu urteilen, dürften sie zumindest leicht verletzt sein. Nach ihnen wurde gefahndet. An dem Luxus-BMW entstand Totalschaden.

Fahrer flüchtet zu Fuß und lässt verletzten Beifahrer zurück

Rettungskräfte versorgen den verletzten Beifahrer. er kam in die Klinik. RUEGA Rettungskräfte versorgen den verletzten Beifahrer. er kam in die Klinik.

Kurz zuvor, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein ähnlicher Unfall. Der Fahrer eines Skoda verlor in einer Kurve an der Steinbeker Hauptstraße die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in eine Mauer. Der Fahrer soll laut Zeugen torkelnd geflüchtet sein. Er ließ seinen verletzten Beifahrer zurück.

Rettungskräfte versorgten ihn, danach kam er in eine Klinik. Die Fahndung nach dem Skoda-Fahrer verlief erfolglos.