Carport in Flammen – Feuerwehr rettet zwei Häuser

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einen Einsatz nach Marmstorf gerufen worden. Dort brannte ein Carport. Nur mit Mühe konnten die Retter ein Übergreifen der Flammen auf zwei Einfamilienhäuser verhindern.

Laut eines Feuerwehrsprechers wurde gegen 11.20 Uhr ein Brand in der Straße Kronenbarg gemeldet. Dort war ein Auto in einem Carport in Brand geraten. Bereits auf der Anfahrt konnten aus der Entfernung die Retter eine dunkle Rauchwolke sehen. Als der Löschzug am Einsatzort eingetroffen war, loderten bereit meterhohe Flammen empor.

Carport in Flammen – Rauchwolke über Marmstorf

Nur mit Mühe konnten Feuerwehrmänner ein Übergreifen auf zwei benachbarte Einfamilienhäuser verhindern. An dem Fahrzeug und am Carport entstand Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.