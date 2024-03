Hunderte Autos und Motorräder bei Poser-Treffen: Polizei legt PS-Boliden still

Es ist bereits zur Tradition geworden: Mit rund 800 Autos und 80 Motorrädern haben sich Mitglieder der Tuningszene zum „Car-Freitag“ an der Aral-Tankstelle in Allermöhe versammelt. Die Polizei verzeichnete dabei einen starken Anstieg an Schaulustigen – mehrere PS-Boliden mussten wegen illegaler Tunings stillgelegt werden.

Die Aral-Tankstelle am Wilhelm-Iwan-Ring befindet sich in einem Industriegebiet, wo an Sonn- und Feiertagen normalerweise wenig Verkehr herrscht. Anders war es am Karfreitag. Bereits am frühen Abend waren die ersten lauten Auspuffgeräusche und das Dröhnen von Motoren zu hören. Bis 20 Uhr zählte die Polizei mehr als 800 aufgemotzte und glänzend polierte Autos sowie etwa 80 Motorräder.

Zusätzlich gesellten sich etwa 1800 Zuschauer dazu, und die „Tanke“ war fest in der Hand der Tuning-Szene. Trotz der großen Anzahl an Teilnehmern blieb es laut Polizei, die die Veranstaltung angemessen begleitete, erstaunlich ruhig. Platzverweise und Bußgelder seien jeweils im niedrigen einstelligen Bereich verteilt worden. Sogenannte Donuts, bei denen Autos im Kreis fahren und Bremsspuren hinterlassen, oder illegale Rennen habe es keine gegeben.

„Carfriday“ wäre jedoch nicht „Carfriday“, wenn die Beamten nicht illegale Tunings feststellen würden. Der Lagedienst berichtete von elf Fahrzeugen, die illegal getunt waren und daher stillgelegt wurden. An weiteren drei Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, und den Haltern wurde auferlegt, ihre Fahrzeuge innerhalb weniger Tage beim TÜV vorzuführen.