Attacke auf Anwaltskanzlei? Buttersäure-Alarm in Hamburg!

Buttersäure-Alarm in Uhlenhorst: Am Dienstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäude am Hans-Henny-Jahnn-Weg gerufen. Ein beißender Gestank strömte durch das Treppenhaus, der von einer vergossenen Flüssigkeit herrührte.

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.45 Uhr. Von dem üblen Geruch einmal abgesehen, sei dabei niemand körperlich zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure, die im Treppenhaus und vor der Tür zu einer Anwaltskanzlei ausgekippt wurde.

Uhlenhorst: Buttersäure vor Anwaltskanzlei verschüttet

Die Feuerwehr neutralisierte die ätzende Flüssigkeit und lüftete das Gebäude, um den Gestank zu vertreiben. Ein gezielter Anschlag auf die Anwälte? „Der Verdacht besteht“, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits im Juni, damals an der Feldbrunnenstraße (Rotherbaum): Mit Buttersäure gefüllte Ballons waren auf ein Gebäude der Uni Hamburg geworfen worden. Der Staatsschutz ermittelte. (doe)