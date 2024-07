Bus-Unfall am Bahnhof Altona: vier Verletzte

Am Montagabend ereignete sich in Altona ein Unfall zwischen zwei Bussen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Um 18:51 Uhr ist es am Bahnhof Altona zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen gekommen. Vier Personen wurden leicht verletzt: zwei Fahrgäste und zwei Busfahrer. Ein Busfahrer und ein Passagier wurden in ein Krankenhaus gebracht, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Dramatischer Einsatz in Hamburg: Achtung, dieses Foto lügt!

Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Polizeieinsatz dauert an, der ZOB kann inzwischen aber wieder angefahren werden. (mp)