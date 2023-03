Smartfahrer schneidet Bus: Fünf Fahrgäste bei Notbremsung verletzt

Schock-Moment in Billstedt: Am Dienstagabend musste auf der Reclamstraße in der Nähe des U-Bahnhofs Billstedt ein VHH-Bus notbremsen – fünf Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Gegen 20.19 Uhr soll ein Smartfahrer den Bus der Linie 119 von der Seite geschnitten und zur abrupten Bremsung gezwungen haben. Fünf der etwa 20 Fahrgäste wurden leicht verletzt, sie kamen mit Prellungen ins Krankenhaus.

Billstedt: Bus muss bremsen – fünf Fahrgäste verletzt

Zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam es laut Polizei nicht. So blieb auch der 22-jährige Fahrer des Smarts unverletzt. Die Reclamstraße war komplett gesperrt, nun ermittelt der Verkehrsunfalldienst. (alp)