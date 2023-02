Bus brennt auf Autobahn in Hamburg – Passagiere flüchten in die Kälte

Diese Fahrt am Montagabend hatten sich die Passagiere der Linie X80 anders vorgestellt: Denn auf der A25 fängt der Bus plötzlich Feuer, die Frauen und Männer müssen raus in die Kälte.

Um 22.26 Uhr geht am Montag der Notruf bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein. Der Fahrer des Busses der Linie X80 in Richtung Bahnhof Lauenburg meldete eine Rauchentwicklung an seinem Gefährt.

Auf der Autobahn A25 in Höhe der Anschlussstelle Curslack hält er an und bittet die Passagiere, auszusteigen.

Die Feuerwehr löscht das in Brand geratene Kühlmittel im Motorraum schnell. Ein Fahrstreifen wird für den Einsatz gesperrt. Die Passagiere, die hinter der Leitplanke ausharrten, wurden mit einem Ersatzbus weiterbefördert.