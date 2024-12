Burgerladen in Hamburg brennt: Rauchwarnung für mehrere Stadtteile

Großeinsatz in Hammerbrook: Ein Burgerladen an der Süderstraße ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten.

Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung zeitweise wegen der intensiven Rauchentwicklung. Vor allem in den Stadtteilen Hammerbrook, St. Georg, Hohenfelde und Borgfelde sollten Anwohnerrinnen und Anwohner die Türen und Fenster geschlossen halten.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort, die Löscharbeiten dauern an. (dpa/mp)