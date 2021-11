Ein Streit am Hamburger Hauptbahnhof endete am Dienstagnachmittag für einen Mann in der Untersuchungshaft. Zunächst hatte der Mann seinem Kontrahenten im Streit mit einem Faustschlag in das Gesicht niedergestreckt. Als Bundespolizisten eingriffen, ging der Schläger auch eine Beamtin an.

Laut eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion Hamburg ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr am Ausgang zur Kirchenallee. Hier war ein 32-Jähriger mit einem Mann (59) in Streit geraten. „Dann hat der 32-Jährige ausgeholt und seinen Kontrahenten mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden geschlagen“, so der Sprecher.

Hamburger Hauptbahnhof: Aggressiver Mann kommt in U-Haft

Als alarmierte Bundespolizisten am Ort des Geschehen eintrafen, reagierte der Schläger aggressiv und versetzte einer Beamtin einen Faustschlag gegen den Arm. Er konnte von ihren Kollegen überwältigt werden. Auf dem Weg zur Wache flippte er noch weiter aus und trat einer weiteren Beamtin gegen das Bein und versuchte ihrem Kollegen, eine Kopfnuss zu verpassen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass eine Ausweisungsverfügung gegen den Aggressor bestand. Er kam in U-Haft.