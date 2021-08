Bügel sorgen für Fahndungserfolg: Polizei nimmt Verbrecherbande am Hauptbahnhof fest

St. Georg –

Eine Diebstahlserie in der Innenstadt hielt die Polizei in den vergangenen Wochen in Atem. Immer wieder wurde zum Teil hochwertige Kleidung aus Geschäften gestohlen. Nun konnte die Polizei eine vierköpfige Bande festnehmen. Dabei brachte eine ungewöhnliche Spur den Fahndungserfolg.

Wegen der Häufung der Ladendiebstähle hatten sich Zivilfahnder in der Stadt auf die Lauer gelegt. Am Montagnachmittag wurden die Beamten auf drei Frauen (31 bis 40 Jahre) und einen Mann (35) aufmerksam. Die Gruppe schleppte sich mit mehreren Taschen, aus denen Kleiderbügel ragten, und Koffern ab.

Von der Polizei im Blick: Bande packt Diebesgut in Koffer um

Noch im Innenstadtbereich packten die Gauner Kleidungsstücke von den Taschen in die Koffer um. Danach machten sie sich auf den Weg zum Hauptbahnhof. Als sie die Koffer dort in Schließfächer verstauten, schlugen die Polizisten zu. Zur Verstärkung war auch die Bundespolizei angerückt.

Das könnte Sie auch interessieren: Dramatische Suchaktion – Frauen im Watt vermisst

Die Beamten stellten neuwertige Kleidung im Wert von über 6000 Euro sicher. Die Täter waren erst am Mittag mit der Bahn von Berlin angereist. Alle kamen vor den Haftrichter.