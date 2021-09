Brutaler Raub: Rentnerin überfallen, gewürgt und geschlagen

Hamm –

Brutaler Raub in Hamburg: Eine 79 Jahre alte Rentnerin ist am Donnerstag in ihrer Wohnung am Hammer Hof überfallen, gewürgt und geschlagen worden. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Die zwei Männer – der eine etwa 1,85 Meter groß, 20 Jahre alt, kräftige Statur und schulterlanges Haar, der andere kleiner, um die 1,70 Meter, schmale Statur – sollen der Frau aufgelauert haben, als die vom Einkaufen kam.

Raub in Hamburg: Rentnerin überfallen, gewürgt und geschlagen

„Als die Rentnerin mit Einkäufen in ihr Wohnhaus zurückkehrte, betraten die Täter offenbar unbemerkt hinter ihr das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Und weiter: „Nachdem die 79-Jährige ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte, drängten die Männer sie in ihre Wohnung und schlossen danach die Tür hinter sich.“

Im Flur schubsten sie die Frau zu Boden, brüllten sie an, durchsuchten sämtliche Zimmer – erfolglos, wie die Sprecherin ferner mitteilte. „Daraufhin würgte einer der Männer die auf dem Boden Sitzende und schlug mit einem im Wohnungsflur liegenden Paket nach ihr.“

Die Täter rissen der Frau dann gewaltsam eine Kette vom Hals und zwei Ringe von den Fingern. Mit der Tasche der Seniorin rannten sie aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vorerst ab.

Das Raubdezernat ermittelt nun in dem Fall – und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können: Tel. 428 65 6789. (dg)