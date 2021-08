Brutale Tat in Hamburg: Einbrecher überfallen 93-Jährigen im Bett und rauben ihn aus

Sasel –

Brutale Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in das Haus eines 93-Jährigen in Sasel eingebrochen. Sie schlugen auf den betagten Herrn ein und forderten Geld. Der Senior wurde dabei verletzt. Vermutlich hatten die Täter das Objekt schon Tage vorher ausbaldowert.

Es ist 0.50 Uhr. Der betagte Bewohner eines Einfamilienhaus am Waldweg liegt im Bett, als plötzlich zwei dunkle Gestalten im Schlafzimmer auftauchen. Sie schlagen dem gebrechlichen Mann ins Gesicht und fordern Geld. Wegen des fortgeschrittenen Alters ihres Opfers gibt es keine Gegenwehr.

Die Täter erbeuten rund 100 Euro und flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung mit mehr als 12 Peterwagen können die Männer entkommen. Nun fahndet die Polizei nach ihnen.

Beide sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit sportlicher Statur. Beide trugen Trainingsanzüge. Einer der Täter war ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, sein Komplize etwa 1,80 bis 1,85 Meter. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.