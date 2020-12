Brutale Raubüberfälle in Hamburg: Zwei Taxifahrer mit Messer und Pistole bedroht

Lurup/Altona -

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Dienstag von drei bewaffneten Männern überfallen worden. Nun hat die Polizei bekanntgegeben: In derselben Nacht wurde kurz darauf noch ein Taxifahrer ausgeraubt – die Täter hatten erneut Pistole und Messer dabei.

Der Fahrer (52) sammelte die zwei Männer am Hans-Albers-Platz (St. Pauli) ein. Gewünschtes Fahrtziel der „Gäste“: der Lüdersring in Lurup.

Hamburg: Zwei Taxifahrer überfallen – mit Messer und Pistole

An der Bushaltestelle Farnhornweg stoppte das Taxi. Noch bevor die Männer – beide etwa 35 bis 40 Jahre alt, einer hat schwarze Haare mit Hinterkopfglatz, der andere kurze blonde Haare – ausstiegen, bedrohte einer von ihnen den Taxifahrer mit einer Pistole. Der andere Täter hielt ihm ein aufgeschobenes Cutter-Messer vor die Nase.

„Anschließend nahm einer der Täter das in der Mittelkonsole liegende Handy des Geschädigten an sich. Beide Personen flüchteten mit diesem Raubgut sowie 40 Euro Bargeld in unbekannte Richtung“, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Fahndung in der Nacht blieb ohne Erfolg.

Zwei Stunden vor der Tat, gegen 2 Uhr, war bereits ein anderer Taxifahrer auf der Bernstorffstraße (Altona) überfallen worden. Auch da bedrohten zwei Männer jeweils mit einer Pistole und einem Messer ihr Opfer. Bei dieser Tat war allerdings noch ein dritter Komplize dabei.

Die örtlich zuständige Kripo (LKA 124) führt die weiteren Ermittlungen und überprüft auch eine mögliche Verbindung der Fälle. Die Beamten suchen dringend Zeugen, insbesondere einen Autofahrer, der die zweite Tat beobachtet haben könnte. Hinweise: Tel. 428 65 6789. (dg)