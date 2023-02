Brummi-Unfall auf der A1: Gaffer-Vater lässt Kind Unfall filmen

Am Donnerstagmorgen krachte es auf der A1 kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna in Nordrhein-Westfalen: Ein Lastwagenfahrer fuhr in einen anderen Lkw, wurde dabei schwer verletzt. Die Einsatzkräfte mussten den 39-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien – da versammelten sich auf einmal die Gaffer um den Unfallort.

Um 7.35 Uhr fuhr der 39-Jährige mit einem 7,5-Tonner auf der A1 zwischen der Ratststätte Lichtendorf bei Schwerte im Ruhrgebiet und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna und prallte plötzlich aus bisher unbekannten Gründen in einen anderen Lkw vor ihm. Dessen 45-jähriger Fahrer und Beifahrer blieben laut Polizei Dortmund unverletzt.

Unfall A1 Richtung Bremen: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Der 39-Jährige Auffahrfahrer erlitt jedoch schwere Verletzungen, die alarmierte Feuerwehr musste den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug befreien und begann anschließend mit den Aufräumarbeiten. Dabei wurde sie von vorbeifahrenden Gaffern gefilmt und fotografiert. Gegen insgesamt 20 Personen leitete die Autobahnpolizei ein Verfahren ein. Besonders ins Auge fiel den Beamten der Fahrer eines Sprinters, der ein 8- bis 12-jähriges Kind die Rettungsarbeiten filmen ließ.

Die A1 war ab 8.09 Uhr in Richtung Bremen gesperrt. Kurz darauf landete ein Rettungshubschrauber, der den verletzten Lkw-Fahrer ins Krankenhaus transportierte. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Um 10 Uhr konnte der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeifahren. Um 11.26 Uhr wurde die Sperrung vollständig aufgehoben. (aba)