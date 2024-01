Hamburg: Brennendes Öl mit Wasser gelöscht – ein Verletzter nach Fettxplosion

Einsatz für die Feuerwehr in Heimfeld: Am Dienstag hat ein Mann in seiner Küche versucht, brennendes Öl mit Wasser zu löschen. Dabei kam es zu einer Fettexplosion, bei der der Mieter verletzt wurde.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 14.10 Uhr in einem Wohnhaus am Alten Postweg. Ein Küchenbrand wurde gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe man den Bewohner mit Verbrennungen in der völlig zerstörten Küche vorgefunden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Das rät die Feuerwehr bei Fettbränden

Der Mann gab an, dass er brennendes Öl in der Pfanne mit Wasser löschen wollte. Dabei kam es zu einer heftigen Fettexplosion.

Die Feuerwehr weist darauf hin: Niemals versuchen, brennendes Öl und Fett mit Wasser zu löschen. Wenn möglich, sollten die Flammen mit einem Tuch oder einer Decke erstickt werden. Gelingt dies nicht, sollte der Raum verlassen, die Tür geschlossen und die 112 gewählt werden.