Fettbrand! Vier Kinder müssen ins Krankenhaus

Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagmorgen in Altona-Nord. Dort hatte sich Öl in einer Pfanne entzündet, es entstand starker Qualm. Ein Mann und vier Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 8.30 Uhr in die Düppelstraße gerufen. Von dort wurde ein Fettbrand in einer Wohnung sowie eine starke Verqualmung gemeldet.

Rauchvergiftung: Vier Kinder in Klinik

Als die Feuerwehr eintraf, hatte ein Bewohner den Brand bereits gelöscht. Dennoch hatten er sowie vier Kinder eine Rauchvergiftung davongetragen. Alle kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Polizei ermittelt nun die Unglücksursache.