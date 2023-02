Golf fängt auf Hamburger Autobahn Feuer – eisige Temperaturen bereiten Probleme

Kurz vor der Stadtgrenze Hamburgs kam es am Dienstagabend zu einer Vollsperrung der A25 in Richtung Osten. Ein VW Golf hatte Feuer gefangen, zusätzliche Probleme bereiteten die niedrigen Temperaturen. Verletzt wurde niemand.

Auf Höhe der Autobahnausfahrt Curslack bemerkte der VW-Fahrer gegen 19.08 Uhr ein Feuer in seinem Fahrzeug und stellte den Wagen auf dem Standstreifen ab. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Auto in Vollbrand. Die zwei Insassen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

A25: Auto steht in Vollbrand – Löschwasser führt zu Vereisungen

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt werden, nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr einspurig am Einsatzort vorbeigeleitet werden. Anschließend musste die Autobahnmeisterei noch den rechten Fahrstreifen von Eis befreien: Bei Temperaturen um Null Grad Celsius war das Löschwasser unmittelbar gefroren.

Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen, genaue Angaben zu einem Stau konnte die Polizei nicht machen. Einige Autofahrer seien jedoch illegal umgedreht und an der Ausfahrt von der Autobahn abgefahren. (tdo)