Tannenbaum brennt in Hamburger Reihenhaus – Mann schwer verletzt

Ein brennender Tannenbaum in einem Reihenhaus in Bahrenfeld löste am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Die Flammen hatten sich rasend schnell ausgebreitet. Zwei Bewohner wurden verletzt, ein Mann schwer.

Zum Brandausbruch kam es gegen 19.30 Uhr. Laut Feuerwehr sei ein brennender Tannenbaum in einem Reihenhaus an der Straße Bökenkamp gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Flammen bereits auf das gesamte Wohnzimmer ausgebreitet. Feuerwehrleute retteten zwei Bewohner aus dem Haus. Sie wurden vom Notarzt versorgt.

Hamburg: Tannenbaum brennt – Mann schwer verletzt

Einer der Bewohner ist laut Polizei ein älterer Mann, der schwere Verbrennungen davongetragen hatte. Er kam ins Krankenhaus Boberg. Dort gibt es eine spezielle Abteilung für Brandverletzungen.

Eine Frau hatte eine Rauchvergiftung erlitten. Sie kam ebenfalls ins Krankenhaus. Das Feuer war nach gut 30 Minuten gelöscht. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar.