Wegen eines Sessels: Großeinsatz in Hamburg – Bewohner verletzt

In Hammerbrook hat es am Samstagabend bei einem Brand in einer Wohnung einen Verletzten gegeben. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz und konnte eine Brandausbreitung verhindern.

Laut Lagedienst der Feuerwehr seien die Retter gegen 22.20 Uhr in den Ausschläger Weg gerufen worden. Dort war eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude einer Autowerkstatt gemeldet worden. Weil zunächst angenommen werden musste, dass es in der Werkstatt brennt, wurden gleich mehrere Löschzüge alarmiert.

Hamburg-Hammerbrook: Sessel brennt – Bewohner verletzt

Dies bestätigte sich zum Glück nicht. Der Brandherd lag in einer darüber liegenden Wohnung. Dort hatte ein Sessel Feuer gefangen. Ein Bewohner erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam in eine Klinik. Wie es zum Brandausbruch kam, ermittelt nun die Polizei.