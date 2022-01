Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hummelsbüttel ist am Samstagmorgen eine Person verletzt worden. Im Keller des Hauses war ein Kühlschrank in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen und einem Rettungswagen an.

Der Alarm lief gegen 10.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr auf. Ein Anrufer meldete einen Brand im Keller eines Hauses im Poppenbütteler Weg. Sofort rückte der Löschzug der Feuerwache Sasel und eine Freiwillige Wehr an. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war das Haus bereits stark verqualmt, teilte der Lagedienst mit.

Bewohner erleidet Rauchvergiftung und kommt in eine Klinik

Eine Person, die sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht hatte, zeigte Anzeichen einer Rauchvergiftung. Sie wurde von der Besatzung eines nachgeforderten Rettungswagens versorgt und dann in eine Klinik transportiert. Den Brand hatte die Feuerwehr nach etwa 30 Minuten gelöscht. Durch Rauch und Ruß entstand größerer Sachschaden.