Bremsen defekt oder eingeschlafen? Smart landet in Fleet in Hamburg

Einsatz für Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in Neuallermöhe: Der Fahrer eines Smart hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in ein Fleet gekippt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 3.30 Uhr im Adolf-Köster-Damm. Der Fahrer eines Smart (32) sei aus der Catharina-Fellendorf-Straße gekommen und fuhr, anstatt abzubiegen, geradeaus weiter – direkt in ein Fleet. Der Mann blieb unverletzt.

Polizei stellt Fahrzeug sicher

Zunächst gab der Fahrer den eingetroffenen Polizisten an, eingeschlafen zu sein. Später behauptete er, dass die Bremsen nicht funktioniert hätten und dass das Auto zwei Tage zuvor in einer Werkstatt gewesen sei. Feuerwehrmänner bargen den Smart, die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.