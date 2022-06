Brandstiftungen in Hamburg – Polizei fahndet nach Zündler

In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr gleich drei mal nach Lurup ausgerückt. Dort hatte offenbar ein Zündler sein Unwesen getrieben. Zunächst brannten ein Holzhaus und Mopeds. Etwas später auch ein Müllcontainer. In zwei Fällen wurden nebenstehende Pkw beschädigt.

Zunächst wurden die Retter gegen 23.55 Uhr in die Neißestraße gerufen. Auf einem Spielplatz löschten sie ein brennendes Holzhäuschen. Rund 15 Minuten später der nächste Einsatz. In der Bornheide waren zwei Mopeds in Brand gesteckt worden. Die Flammen hatten ein daneben stehendes Auto beschädigt. Auch dieser Brand war rasch gelöscht.

Drei Brände in Lurup – Polizei geht von Brandstiftung aus

Gegen 0.40 Uhr dann wieder Feueralarm. In der Luruper Hauptstraße brannte ein Müllcontainer. Auch hier wurde ein Auto durch die Flammen beschädigt. Nach gut 20 Minuten war auch dieser Brand gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und fahndete mit mehreren Streifenwagen vergeblich nach dem oder die Täter.