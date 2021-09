Brandstiftung in Hamburger Hochhaus: Hat der Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Billstedt –

Immer wieder kam es in der Vergangenheit in Mümmelmannsberg zu teilweise schweren Brandstiftungen. Brennende Kinderwagen in Treppenhäusern, Müllboxen oder ganze Kellerverschläge wurden angezündet. Am Montagmorgen musste die Feuerwehr nun erneut zu einem Brand dorthin ausrücken.

Die unheimliche Brandserie hält schon seit Jahren an. In der Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg kommt es immer wieder zu Zündeleien. Es gab jede Menge Sachschaden und auch Verletzte. Im Oktober letzten Jahres musste die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem Hochhaus retten. Nun brannte es dort wieder.

Hamburg: Feuerteufel zündelt in Hochhaus

Der Alarm ging gegen 9.25 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Anwohner eines Hochhauses, in der dem auch eine Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt (AWO) untergebracht ist, meldeten Qualm aus den Kellerräumen. Sofort rückten mehrere Löschzüge an.

Brennender Kinderwagen in Kelleraufgang

Wie die MOPO erfuhr, hatte ein Kinderwagen im Kelleraufgang gebrannt. Die Feuerwehr bekam ungewöhnliche Hilfe: Ein Wasserrohr in der Nähe des Brandherdes platzte. Das herausschießende Wasser hat den Brand dann größtenteils gelöscht. Auch hier hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.