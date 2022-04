Brandstiftung in Hamburg: Ein Auto in Flammen, beim zweiten geht’s schief

Erneut ist die Hamburger Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem brennenden Auto ausgerückt. Unbekannte Täter hatten in Eimsbüttel an zwei geparkten Pkw gezündelt. Einer der Wagen ging in Flammen auf. Bei dem anderen konnten die Feuerwehrleute Schlimmeres verhindern.

Gegen 22 Uhr ging ein Notruf aus der Christian-Förster-Straße bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete ein brennendes Auto, dass am Straßenrand geparkt war. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, loderten bereits Flammen aus dem Motorraum eines Ford. Daneben ein weiteres Auto, bei dem es aus dem Radkasten qualmte.

Eimsbüttel: Auto in Brand gesteckt, weiterer Brandsatz erloschen

Der Ford war vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Auch an dem anderen Auto wurde ein Brandbeschleuniger entdeckt. Dieser erlosch aber, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Zeugen wollen kurz zuvor einen Mann gesehen haben, der sich an den Autos zu schaffen gemacht haben soll. Nach ihm wurde ergebnislos gefahndet. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.