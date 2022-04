Brandstiftung in Hamburg – Unbekannte zünden Anhänger an

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Ostermontag nach Lurup ausgerückt. Hier war ein Auto-Anhänger in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt. In den letzten Wochen ist es immer wieder zu kleineren Bränden in dem Stadtteil gekommen.

Autofahrer meldeten gegen 1.30 Uhr, dass auf der Ladefläche eines in der Straße Böttcherkamp abgestellten Anhängers brennen würde. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, loderten Flammen in den Nachthimmel.

Lurup: Anhänger angezündet – Kripo ermittelt

Nach gut 30 Minuten hatten die Feuermänner den Brand auf der Ladefläche gelöscht. Hier war Sperrmüll angezündet worden. Die Polizei fahndete im nahen Umfeld nach möglichen Tätern. Ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.