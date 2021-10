Unbekannte Täter haben am Freitagabend in Eimsbüttel einen teuren Audi Q8 in Brand gesteckt. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die Polizei fahndete nach den mutmasslichen Brandstiftern. Ohne Erfolg.

Laut eines Polizeisprechers wurde am Freitagabend gegen 22.55 Uhr ein brennendes Auto in der Müggenkampstraße gemeldet. Sofort rückten die Feuerwehr und mehrere Streifenwagen an. Am Einsatzort angekommen, fanden die Einsatzkräfte in einer Parkbucht einen Audi Q8 vor. Aus dem Motorraum loderten bereits Flammen.

Brandstiftung? Audi Q8 ging in Flammen auf

Trotz sofort eingeleiteter Löschversuche entstand an dem Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und fahndete mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung nach möglichen Tätern. Ohne Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an Tel. 040 – 4286 56789.