Brandstiftung in Hamburg: Autos stehen lichterloh in Flammen

Bei einem Feuer in Hohenfelde sind in der Nacht zu Mittwoch drei Autos schwer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Das Feuer war gegen 1:45 Uhr in der Freiligrathstraße entdeckt worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei Autos komplett in Flammen. Zwar konnte das Feuer schnell gelöscht werden, dennoch entstand an den Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden. Ein dritter Pkw wurde schwer beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Fahrzeuge absichtlich in Brand gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ng)