Brandserie in Hamburg – Supermarkt in Gefahr

In Tonndorf kam es in der Nacht zu mehreren Brandstiftungen. Zunächst brannten an verschiedenen Stellen Müllcontainer. Später löste dann ein Großalarm bei einem EDEKA Markt aus.

Nach Informationen der MOPO rückten Einsatzkräfte gegen 1.50 Uhr zunächst zu einem brennenden Müllcontainer an der Jenfelder Straße aus. Gegen 2.10 Uhr ereignete sich das gleiche am Werthweg. Man vermutet Brandstiftung.

Brand in Platikpresse – Supermarkt von Qualm eingenebelt

Brenzlig wurde es dann gegen 3.20 Uhr, als ein Brand auf dem Gelände eines EDEKA-Marktes am Ölmühlenweg gemeldet wurde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Supermarkt vom Qualm umgeben. Die Ursache war ein Feuer in einer Plastikpresse, die vor dem Markt stand. Auch hier wird Brandstiftung vermutet.